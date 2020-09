El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que como resultado de su estrategia en materia de seguridad, de acuerdo con datos del INEGI, hay una tendencia a la baja de los homicidios dolosos en el país.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario usó una gráfica para explicar que antes de su administración había una tendencia ascendente en homicidios dolosos en el país.

Pero desde el inicio de su administración de 2018 a 2019, se refleja una disminución y reiteró que el objetivo es que bajen los homicidios dolosos en el país.

El titilar del Ejecutivo destacó que está funcionando la estrategia de seguridad y reconoció la labor de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina para combatir este flagelo, porque sigue la limpia en los cuerpos de seguridad.

También lee: Alerta ONC por más de 30 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses del país

“¡Imagínense! una policía que nos dejó (Genaro) García Luna, con policías como (Tomás) Zerón, ¿quieren que hable de los que fueron Procuradores?”, criticó.

El presidente destacó que en el caso del robo de vehículos, donde no hay cifra negra, también se ha logrado una disminución considerable de 24.8% respeto a 2019.

“Este cambio se ha logrado por un cambio en la estrategia, ya no hay contubernio (con la delincuencia), que esperanzas había que se mejorara en materia de seguridad llegó a haber si no un narco estado, un narcogobierno. Esto no le gusta a nuestros adversarios que lo diga, pero es una realidad, ni modo, yo no acusé a García Luna en Estados Unidos”, remató.

kl