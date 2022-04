AMLO. Presume apreciación del peso; achaca inflación y estancamiento económico a pandemia y guerra

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana marcha bien, con un peso fortalecido, que no sólo no se ha devaluado, sino que se ha apreciado frente al dólar en los 3 años 4 meses que van de su administración.

En su conferencia de prensa matutina reconoció sin embargo que la economía nacional enfrenta dos problemas: “tenemos inflación y nos falta crecimiento”, pero responsabilizó de esta situación a factores externos.

“No es por echarle la culpa, pero sí, es la pandemia, que nos pegó muy fuerte. En los dos casos, inflación y falta de crecimiento, son dos factores externos: la pandemia y ahora la guerra”.

El Presidente presumió que el dólar se ubica en 19.94 pesos, por debajo de los 20.48 pesos en que se encontraba cuando inició su gobierno, el 1 de diciembre de 2018.

“Desde que estamos no sólo no se ha devaluado el peso, se ha fortalecido nuestra moneda, como en pocos países del mundo, se ha apreciado, y eso es muy bueno”, destacó al final de su conferencia de prensa matutina.

Aseguró que el que no haya devaluación del peso da mucha estabilidad al país. “Pensaban nuestros adversarios de que se iba a ir el dólar a las nubes, con relación al peso y no, afortunadamente van bien las cosas”, subrayó.

López Obrador recordó que cuando era secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, en la década de los 60 del siglo pasado, había dos cosas buenas: crecimiento sin inflación y sin devaluación, pero no había buena distribución de la riqueza.

Dijo que ahora tenemos inflación y no hay crecimiento económico, pero a cambio hay estabilidad y más igualdad social, pues ahora, la mayoría de los mexicanos recibe apoyos económicos. “Ahí sí les ganamos”, apuntó.

“Eso nunca se había visto. Están recibiendo apoyo del presupuesto el 70 por ciento de las familias mexicanas de manera directa. No quiere decir que el 30 restante no reciba apoyo también, pero de manera indirecta. De manera directa les puedo decir que en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, el cien por ciento de los hogares recibe cuando menos un apoyo del presupuesto público. Eso no pasaba antes”, destacó.

