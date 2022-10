AMLO pide respeto tras agresión a Denise Dresser… y también que no haya hipocresía

Luego de la agresión que recibió la politóloga Denise Dresser este domingo durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que haya respeto, pero también a dejar a lado el maniqueísmo y la hipocresía.

“Debe continuar el debate, que haya respeto y también no maniqueísmo o hipocresía; maniqueísmo es ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos y no a lo hipocresía, no solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionan a nosotros o cuando no nos conviene opinar, que no haya hipocresía”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador criticó que a los intelectuales “orgánicos” les cuesta trabajo entender que las cosas ya cambiaron y se ofenden porque ya no tienen la política de privilegios de los gobiernos pasados.

“Como todo eso se terminó, pues están enojados, los que recibían contratos porque tenían influencia en el gobierno, y ahora ese dinero se usa para apoyar al pueblo, para darle preferencia a los pobres, para atender a los jóvenes, es un cambio, una transformación.

“Imagínese, un racista, claro que está enojadísimo, aunque no haya recibido nada del gobierno, porque siempre ha pensado que el indígena es inferior, o que hay chusma, nacos, chintos, así se diría en mi tierra, que se les diga que eso está mal y esto estaba generalizado”, declaró el Presidente.

Señaló que el país vive un proceso de transformación y se debe buscar que se logre sin confrontación, de manera pacífica, haciendo a un lado la hipocresía y hablando con la verdad.

Sobre los gritos de “fuera, fuera” que recibió Dresser en el Zócalo, López Obrador mostró un mensaje en redes de la escritora Sabina Berman sobre “la ingenuidad de la derecha”.



