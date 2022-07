AMLO pide que no haya "borregos" en elección del Congreso Nacional de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en el Congreso Nacional de Morena, a celebrarse este fin de semana, se demuestre que son buenos ciudadanos los que van a participar y pidió conocer a los aspirantes para “no ser borregos”.

“Ya no falta ni hacer un llamado a no dejarse manipular porque es ofensivo, sí sale por ahí algún mapache que los manden lejos lejos y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar y que no sean manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre contra el fraude”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo refirió que este fin de semana habrá elecciones en Morena, el partido que fundó y lo llevo a la Presidencia de la República.

EL UNIVERSAL adelantó que los morenistas elegirán a tres mil consejeros que tendrán decisión en los procesos de elecciones a las gubernaturas de 2023 y 2024, así como las reglas a la nominación presidencial.



El presidente López Obrador dijo que que solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos:

“Si llegan ahí: ‘traigo línea, yo soy el bueno, sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, vas a pasar, pero al basurero de la historia, 'es que mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel ', mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos, pues sí, puede ser, pero eso no cuenta, y no hay dedazo”.

Pidió evitar ser acarreado, “nada de que a dónde vas, 'meeeeehhh’, a dónde te llevan 'meeeeehhh', y que te estén repartiendo papelitos diciéndote 'por este', o por esta compañera, no, tú ve los 100, o 200, o los que sean”.

Sugirió tomarse su tiempo para ver a los aspirantes a consejeros, conocer quienes han ayudado al pueblo, quien tiene cara de buena gente, buenos sentimientos, quien le tiene amor al pueblo.

ardm