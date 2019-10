AMLO pide a Demócratas no usar el TMEC con fines políticos electorales

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió una carta a los congresistas demócratas de Estados Unidos en donde explica la importancia de que se apruebe el TMEC para México, Estados Unidos y Canadá y les pide no usar la aprobación del acuerdo con fines políticos electorales.

“Estoy enviándoles una carta a los legisladores de Estados Unidos asegurándoles que vamos a aplicar una política laboral en favor de los trabajadores y que va a haber libertad y democracia sindical.

“También le envíe una carta a la señora (Nancy Pelosi) que es la presidente del Congreso de Estados Unidos, nos importa mucho que se apruebe el Tratado, es importante, no solo para México y Estados Unidos, y no queremos que se use tema con propósitos políticos electoral”.

En un video mensaje, desde Ensenada Baja California, el presidente López Obrador refirió que entre más se acerque la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre del próximo año, se va a ir calentando el ambiente y va a haber acusaciones mutuas, como sucede en todos los países y democracias.

“Y no queremos que se contamine lo del Tratado con la confrontación política electoral, por eso queremos que se apruebe lo más pronto posible, nos conviene a los tres pueblos y a las tres naciones”, dijo.