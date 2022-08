AMLO pide apoyo a empresarios de Nuevo León para construir acueducto en ocho meses

Ante la crisis del agua en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los empresarios de esa entidad, agrupados en la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), su ayuda para terminar en ocho meses el acueducto de la presa El Cuchillo, el cual tendrá una extensión de 100 kilómetros y que ayudará a resolver el desabasto del liquido en esa entidad.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador informó que este lunes Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, junto con Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se reunirán con el gobernador Samuel García (MC).

"Hoy va el Secretario de Gobernación, el subsecretario de la Defensa, Conagua, van a Monterrey, tienen reunión con el gobernador. Queremos que participen también las empresas, porque el plan es hacer en ocho meses, 10 meses, pero ya empezando desde ahora, los 100 kilómetros del acueducto de la presa del Cuchillo a Monterrey, son 100 kilómetros", anunció.



"Y de ahí la instrucción que llevan es que con los mismos empresarios de Monterrey, hay una organización empresarial, Caintra (Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León) que los mismos empresarios se comprometan.

"Nosotros vamos a aportar recursos, es una inversión tripartita: gobierno federal, estatal, municipales, pero no es nada más la inversión, sino que debemos terminar esa obra en ocho meses y lo podemos lograr si se divide en 10 tramos, 10 empresas, que las hay en Nuevo León, serias, responsables", dijo.

López Obrador destacó que, pese a que se construya el acueducto, la crisis del agua en esa entidad nunca se resolverá si se siguen entregando concesiones de agua a empresas a diestra y siniestra.

“Hay que buscar otras formas, otras opciones, otras alternativas pero no se va resolver nunca si van a otorgar concesiones a diestra y siniestra. Ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo, y es importante el agua en un proceso productivo, como el gas, pero no nada más el capital", dijo.

ardm