Cuernavaca, Morelos.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nominación de Rosa Icela Rodríguez Velásquez para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no responde a una cuota de género, sino a que es una persona con experiencia, principios y honesta.

"No es un asunto nada más de cuota, es que se trata de una mujer con principios, ideales, con místicas, una mujer honesta", justificó el presidente.

En entrevista con medios tras la firma del convenio para la transferencia del Centro Nacional de Arraigo al gobierno de Morelos, López Obrador dijo que ya le comunicó a Rosa Icela Rodríguez Velásquez su intención de que ella sea la nueva titular de la SSPC y reveló que la actual coordinadora de Puertos y Marina Mercante se mostró sorprendida de esta nominación. .

"Ya hablé, lo está pensando”, dijo.

"Sí, me dijo eso, que se sorprendió, pero siempre ha estado en esta lucha, siempre ha defendido esta causa, siempre ha estado con nosotros y le tengo mucha confianza. Es una mujer con principios, honesta, trabajadora... Qué les digo, si viene del gremio de ustedes (periodista). Le dije: como seguramente ya te enteraste, te he propuesto para ser secretaria. Ya me va a informar, puede ser mañana, pasado mañana; pero ya el martes les voy a informar”, respondió el presidente a la prensa.

Acompañado de Alfonso Durazo Montaño en el que fue su último evento como titular de la SSPC, el presidente López Obrador informó que Rosa Icela Rodríguez se encuentra mejor, después de dar positivo a Covid-19.

Reiteró que desea que Durazo Montaño siga en el puesto, pero señaló que él ya hizo el compromiso de aspirar por una candidatura a la gubernatura de Sonora.

apr/jcgp