AMLO. No tengo ningún problema de conciencia por haber saludado a la mamá de “El Chapo” Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene ningún problema de conciencia por haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en marzo de 2020 en Badiraguato, Sinaloa.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que si se encontrara con los expresidentes Felipe Calderón o Carlos Salinas tal vez no los saludaría por cuestiones políticas, a lo que se le cuestiono que había saludado a la mamá del exlíder del Cártel de Sinaloa.

“¡Ah sí, cómo no! Es distinto completamente, es muy distinto, o sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto".

Miren en la tradición de justicia mexicana cuando alguien está en la cárcel, y muere su madre, se le pude permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca y no crean que estoy yo muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio.

"Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos, es un pensamiento, y es como lo dijo el escritor este (Martín) Moreno, quemarlos en la plaza, así piensa son muy dogmáticos, muy fanáticos no le tienen amor al pueblo. Yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos.

“Me encuentro a una persona mayor, como la mamá de Guzmán Loera la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso es también muy importante. Ese es el principal tribunal”, dijo.

"Soy una de las personas más fotografiadas de México y tengo fotos con gente metida en cuestiones ilegales o en la cárcel"

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que él debe de ser una de las personas más fotografiadas en todo México, pues donde quiera que va siempre le solicitan una foto, por lo que debe de haber fotografías de él con gente que está metida en cuestiones ilegales o que está en la cárcel.

“Puede uno tomarse fotos, imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debe de ser uno de los más fotografiados -no es para presumir - de México, porque donde quiera que voy `foto, foto´ “.

“Ahora fui a Chihuahua, a Guadalupe y Calvo, llegamos aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo y saludó uno por uno y foto, foto, foto, foto, familias completas. “El Atascadero” se llama, del municipio de Guadalupe y Calvo y niños y jóvenes y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en le futuro de esos niños, de esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo delincuencia, pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino dela conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad, de sus buenos sentimiento”, dijo.

