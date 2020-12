AMLO no quiere que se vea cómo está malgastando los recursos: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés respondió las críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador al frente opositor que formaron junto al PRI y el PRD para las próximas elecciones y dijo que, en realidad, lo que no quiere el titular del Ejecutivo es que se auditen los programas sociales y que se evidencie cómo está malgastando los recursos de la gente.

En un comunicado, Marko Cortés le pidió al Presidente no equivocarse en sus afirmaciones ni falsear la información como acostumbra, porque la coalición “Va por México” a diferencia de su gobierno, quiere transparentar el presupuesto de los programas sociales y que regresen los apoyos para el campo, la ganadería y la pesca, así como para las pequeñas empresas generadoras de empleo.

El líder panista dijo que la coalición va por el municipalismo y el federalismo, por los fideicomisos que injustamente la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados desapareció, va por mecanismos transparentes en la distribución de recursos en programas sociales, con difusión de listas de beneficiarios y no generando clientelas en favor de un partido, como lo hace su instituto político y su gobierno.

“Ya vimos que lo que no quiere usted es que la Cámara de Diputados audite, para que no se vea realmente cuánto dinero le está llegando a la gente y no quiere que se evidencie cómo se está malgastando los recursos de todos los mexicanos”, señaló.

“La coalición Va por México y el Partido Acción Nacional quieren un reparto justo de recursos a beneficiarios de programas, a proyectos que en verdad ofrezcan una aportación real a la mayoría de la población y ya no quiere corruptos que se llenen los bolsillos y se beneficien del poder como su propio hermano Pío López Obrador o su prima, Felipa Obrador, quien tenía contratos millonarios en Petróleos Mexicanos”, concluyó el Presidente del PAN.

Esta mañana, el Presidente de la República afirmó que la coalición del PAN-PRI-PRD busca regresar tener la mayoría de la Cámara de Diputados para condicionar la aprobación del Presupuesto y regresar a las partidas de moches.

Pero les advirtió: “Toco madera, pero también que le vayan pensando porque si lograran ese retroceso, yo no voy a ser cómplice de corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser cómplice en la entrega de sobornos, se acabó el maiceo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que la oposición quiere quitarle el dinero del presupuesto a los pobres, para eso se están aliando.

“No les importan las gubernaturas, las presidencias municipales, les importa ganar el Congreso, la Cámara de Diputados, lo han dicho ellos, porque la facultad exclusiva a de la Cámara es la aprobación del Presupuesto”.

