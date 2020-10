A unas horas de viajar a Ciudad Juaréz, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en esta gira de trabajo no están invitados autoridades y políticos por lo descartó reunirse con el gobernador Javier Corral, pues aseguró que su relación con el mandatario local no es buena y acusó que hubo ofensas al gobierno federal.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el conflicto que se vive en la entidad por su rechazó a entregar un porcentaje de agua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos fue creado por intereses partidistas porque habrá elecciones en esa entidad “y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral” y señaló que con esa decisión de pone en riesgo la relación con el país vecino.

“Nada más voy a inaugurar unas obras del gobierno federal en Ciudad Juarez. No estoy invitando a autoridades y mucho menos a actores políticos, porque existe en Chihuahua una situación muy especial con especial a los del agua como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos no decidieron apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega del agua, no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado.

“Entonces decidí que solo voy a las obras, las inauguró y sí voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua para reafirmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo de Chihuahua”.

“No es buena la relación (con Javier Corral), entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que más allá de que “haya ofendido” a su gobierno, lo que considera más delicado es que, indicó, se pone en riesgo la relación con Estados Unidos.

“Y no queremos que haya represalia por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones de Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política. Entonces no tiene caso ahora tener este encuentro”, aseveró.