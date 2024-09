El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay fundamento legal para que un juez haya otorgado un amparo a fin de que el INE suspenda el proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial.

El Jefe del Ejecutivo llamó a la presidenta del Poder Judicial de Federación, ministra Norma Piña Hernández, a fijar postura en contra de los jueces que actúan al margen de la ley.

“¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal?, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿cuál es el fundamento? Hasta el ministro de renombre Diego Valadés declaró que no hay fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial”.

Lee también Reforma judicial: Ordena juez al INE suspender proceso electoral de ministros, magistrados y jueces

En conferencia de prensa, el Mandatario urgió a la presidenta de la SCJN a pronunciarse sobre este tema:

“Bueno y porque la Presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto, porque se calla, porque ese silencio cómplice de quienes no actúan con el marco legal vigente y están vulnerando el Estado de derecho. Se quedan callados es como el caso de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación”.

El presidente López Obrador recordó que se supone que los integrantes del Poder Judicial están en huelga o en paro.

“No sé si legalmente esas resoluciones tienen valor jurídico porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal en el caso de servidores públicos de los poderes del Estado mexicano, están actuando fuera de la legalidad”.

Lee también Monreal llama al INE a desacatar suspensión de juez al proceso de elección del Poder Judicial

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot