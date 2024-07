El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no pasa nada y no afectarán los paros limitados de labores y movilizaciones que alistan algunos jueces, magistrados y trabajadores como medidas para oponerse a la eventual aprobación de la reformar al Poder Judicial.

“No afecta, no, no, no, miren quien estas en el trabajo realmente son los auxiliares, se llaman secretarios, los que presentan los proyectos por lo general; los jefes esos llegan tarde, y se van a comer, a veces ya ni regresan, tienen ahí equipos que son los que están haciendo todos los proyectos”.

En su versión impresa de este jueves, EL UNIVERSAL documentó que trabajadores y jueces alistan resistencia a reforma judicial a través de paro de labores limitado e incrementar las movilizaciones en el país si los cambios constitucionales propuestos pasan sin que se les modifique ni una coma.

En entrevista, la vocera de los trabajadores del PJF, Patricia Aguayo Bernal; el presidente del Comité de Justicia Independiente del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Francisco Javier López Ávila, así como organizaciones judiciales dijeron que alistan un plan de defensa de sus derechos porque tienen claro que los foros son una “simulación, una farsa, hechos a modo por los morenistas”.

Al cuestionarlo sobre estas medidas de resistencia a su reforma, el Jefe del Ejecutivo dijo que los integrantes del Poder Judicial tienen todo su derecho a manifestarse porque vivimos en un país libre.

Acusó que muchos jueces y magistrados se dedican a las relaciones públicas, a recibir a los abogados famosos de trajes carísimos, joyas, “engominados”, a sus amigos de los despachos, pero los que hacen el trabajo son los ayudantes.

“En ese caso de qué van a parar, ¿dónde están ahora?, de vacaciones, se avientan un mes de vacaciones, quienes se quedan pues sus ayudantes, por eso no pasa nada”.

El Mandatario aseguró que la reforma es necesaria para que se imparta justicia.

“Además ¿por qué le tienen miedo al pueblo?, es el pueblo es nuestro amo, el pueblo es la democracia, es el soberano, es el que manda y lo que se va a hacer con la reforma, es que el pueblo va a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros”.

