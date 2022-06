El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no hubiera optado por una cuarta transformación, México estaría en un estado de emergencia y de ingobernabilidad.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación.

“Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo, hace falta cambiar, en todos lados”, dijo.

López Obrador aseguró que está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegio para minorías.

Señaló que el problema de la inflación es mundial y fue originado por las “mismas políticas de siempre, por el mal comportamiento de las élites de poder, económico y también político que originan el sufrimiento de los pueblos”.

“Yo pregunto, ¿qué no se pudo evitar la guerra en Ucrania? Claro que sí, falló la política y miren el daño que ocasiona: pérdida de vidas humanas; que fácil es decir ‘ahí mando tanto para armamento, yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos’. Es inmoral, cuántos refugiados, desplazados y agreguen, el daño económico.

“Eso que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación, ya no debe de continuar la misma política y se tiene que poner enel centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos.

“Entonces, en todos lados faltan los cambios. Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegio para minorías, por eso hay que cambiar”, agregó.

