La diputada trans Salma Luévano aclaró lo ocurrido en Veracruz al saludar al presidente López Obrador de beso y abrazo.

A través de un video en redes sociales, la diputada señaló que su acercamiento fue para solicitarle al Presidente una audiencia y revisar temas de la agenda LGBTTTIQ+, pues aseguró que seguirá luchando incansablemente por los derechos humanos de la comunidad.

Explicó que el Presidente la saludó como siempre lo ha hecho cuando coinciden en eventos. Además, dijo que cuando el Mandatario aceptó su solicitud, ella lo regresa para preguntar con quién podía gestionar la reunión.

"En ese evento me le acerco para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad y me dijo que claro que sí, me saluda de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento, y ya se iba cuando lo regreso para decirle con quién veía el tema".

En el material, la diputada trans se refiere también al periodista López-Dóriga a quien llamó "nefasto", por subir con dolo el video.

A todos los medios de comunicación y a todo México 🇲🇽 les digo FUERTE Y CLARO., seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente @lopezobrador_ le solicite una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica #LGBTTTIQA + pic.twitter.com/8zBIy8e5GP — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

"Tu estúpida ignorancia y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición": Salma Luévano a López-Dóriga

En un mensaje anterior, la diputada trans respondió al video publicado por el periodista López-Dóriga, quien en su descripción escribió: "Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia".

El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer TRANS 🏳️‍⚧️ y además hay un gran respeto mutuo

Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición.

LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE https://t.co/oWT0T1edWo — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 8, 2024

Ante ello, Salma Lupevano afirmó que el presidente López Obrador sabe que es una mujer trans, además de que existe un respeto mutuo.

"Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición.

LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE".

