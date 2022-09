El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad a Héctor Vasconcelos, luego de que la senadora panista Lilly Téllez “revivió” en días pasados un hecho vial de hace 18 años en el que se vio involucrado el senador de Morena, cuando era embajador de México en Dinamarca.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que Vasconcelos “fue ofendido y no lo merece”.

Sin mencionar el nombre de la senadora Lilly Téllez, López Obrador expresó: “Él no es polemista, así vulgar, ¡no! Es un hombre correcto, entonces desde aquí le mando un abrazo a Héctor, cariñosísimo”.

“Todo mi afecto a Héctor Vasconcelos. Independientemente de que es hijo de José Vasconcelos y que lo ha honrado, que además es doctor en Letras en Harvard, como si fuese poco, músico, pianista, hombre culto.

“Pero lo mejor de Héctor es que es un ser humano excepcional, un amigo entrañable. Yo lo quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho, mucho porque es consecuente, es educado, es un hombre bueno porque no se puede decir a veces así de todos (...)”, expresó López Obrador.

López Obrador contó que el senador de Morena durmió en el suelo en protestas contra la privatización del petróleo, cuando a él le dio un infarto en ese entonces.



Senador de Morena aclara “infamia de hace 18 años” que “revivió” Lilly Téllez

Héctor Vasconcelos aclaró en días pasados, a través de redes sociales, un hecho que sucedió hace 18 años y que “revivió” en días pasados la senadora de Acción Nacional.

Tras enfrentarse en el Senado mientras debatían que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la senadora Téllez señaló que Héctor Vasconcelos fue embajador de México en Dinamarca, y chocó en estado de ebriedad mientras manejaba su auto.

“Deberían hacerle prueba de alcoholemia antes de pasar al pleno”, escribió la panista en redes sociales.

Además lo acusó de ser “el senador retrógrada que quiere instaurar en México la Santa Inquisición para callarme”.

Tras los señalamientos de Lilly Téllez, el senador Vasconcelos acusó “una nueva calumnia”: “Ha revivido una infamia de hace 18 años”.

En sus redes sociales, el senador morenista compartió tres documentos que “aclararon en su momento el tema”: El dictamen de la policía danesa, parte del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una foto recibiendo la orden de Dannebrog, otorgada por la reina de Dinamarca, cinco meses después del accidente.

“La Policía de Copenhague pudo confirmar a esta petición, que no se pudo determinar que el embajador de México, al momento del accidente, hubiera conducido bajo los efectos del alcohol en contravención a la ley de tráfico”, se lee en el dictamen de la policía danesa de 2004.

Ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre: Téllez a Vaconcelos

Tras llamar a los senadores de Morena “súbditos del pejelagarto” en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, Lilly Téllez y Héctor Vasconcelos también discutieron.

En referencia a Lilly Téllez, el senador de Morena, Héctor Vaconcelos, acusó que “una senadora” cometió “calumnias, difamaciones”, por lo que propuso una demanda penal “por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República, por tanto a México”.

“Ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas.

“Sé que le duele la verdad. ¿Pero sabe qué le duele al pueblo de México? Lo indigno que son ustedes. Son ustedes un grupito de agachados y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la locura del presidente, y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado”, respondió la senadora de Acción Nacional.



