El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a enganchar ni va a polemizar con el panista Santiago Creel, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados le exigió respeto a la división de poderes.

“No voy yo a polemizar con Santiago Creel, ahora sí que como dijo los jóvenes: ¡Safo! No me estés cucando tú, no me voy a anganchar”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En días pasados, Santiago Creel también señaló al presidente López Obrador de haber anunciado una “consulta popular” para “presionar socialmente” a los legisladores y aprobar la reforma que pretende ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana “el proyecto” para que la gente decida sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pero sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE).

