A unas horas de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutan el proyecto de eliminar la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra de ellos al acusarlos de ser buenos abogados, pero no de tenerle amor al pueblo y de no ponerse de su lado.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los ministros de la SCJN se fascinan con la defensa de grupos de intereses creados y su mundo son los lobistas de las empresas extranjeras.

"No se les da mucho apoyar al pueblo"

“Son muy buenos abogados constitucionalistas, y son buenos abogados en general. La diferencia que tenemos con ellos es que no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo, pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos, además que no le tienen amor o no le tiene tanto amor al pueblo.

“Se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados. Su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras, no todos desde luego, pero hay esa tendencia, pero de que son buenos abogados sin duda”, dijo.

