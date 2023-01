“Lo único que sé es que Biden no aterrizará en Texcoco, dice AMLO sobre a dónde llegará presidente de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó al señalar que el Air Force One del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no aterrizará en el Aeropuerto de Texcoco, proyecto del pasado gobierno que fue cancelado por la actual administración, porque la gente no quiso que se continuara construyendo porque había transa.

Al cuestionarlo si el avión oficial del presidente Biden aterrizará en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Mandatario dijo que todavía no contaba con esa información.

“No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco porque la gente ya no quiso que se hiciera esa transa”.

El pasado 22 de diciembre, para la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primero ministro de Canadá, Justin Trudeau, el Mandatario mexicano dijo que el político canadiense aterrizará en el nuevo AIFA y pidió al presidente estadounidense que por "amistad y diplomacia" también utilice esa terminal aérea.

"Trudeau aterrizará en el Aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen del presidente Biden. Yo estoy haciendo la recomendación porque es muy seguro y muy buen aeropuerto", dijo.

