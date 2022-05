AMLO. Llama a salir a votar en las elecciones del próximo 5 de junio; pide no dejarse atemorizar

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a salir a votar en los seis estados donde habrá comicios el próximo 5 de junio y no dejarse atemorizar por aquellos que no quieren la democracia.

“No sé si deba decir esto y me vayan a multar los del INE, pero pues no estoy pidiendo el voto en favor de nadie, sino nada más que participemos porque es muy importante la democracia”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que quienes no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, que la gente no salga, porque con los votos de las clientelas, los que compran o los que consiguen por medio de la delincuencia, les alcanza para triunfar.

“No es lo mismo que vote el 40% de los ciudadanos que vote el 70%, cuando pasa del 50% es muy difícil el fraude, entre más participación menos fraude”.

Señaló que ya no es el tiempo del reparto de despensa, del frijol con gorgojo, de la amenaza o de la lista porque que llegue el material de construcción, porque eso la gente ya no lo permite, no lo tolera, pero insistió en que la libertad no se implora la libertad se conquista.

“Que nos vamos a meter a la casa, que nos vamos a tapar con la colcha, hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos y la autoridad tiene que garantizar que hay paz y tranquilidad, eso va corresponder a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional, tienen que estar pendiente, pero que no se dejen intimidar, hay que salir”.

¿Dónde habrá elecciones en 2022?

El 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Durango Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, donde se renovarán seis gubernaturas, congresos locales y cargos de elección popular.

