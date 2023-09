El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no dejarse “apantallar”, porque acusó qué hay un sector de la población sometido a un “bombardeo” de medios de comunicación que están en contra de su gobierno.

Al presumir otra vez que ocupa el segundo lugar entre los líderes con mayor aprobación en el mundo, de acuerdo a la encuesta semanal de “Morning Consult”, López Obrador dijo que daba a conocer el sondeo para que no se dejen apantallar, porque “la pantalla es a veces muy tendenciosa”.

“Los comentarios de los expertos, no puede ser que no se busquen los equilibrios, en una mesa de análisis porque no ponen tres académicos independientes y tres subordinados al servicio de la oligarquía”, expresó en su conferencia mañanera de este jueves 28 de septiembre en Palacio Nacional.

Agregó que los ciudadanos están muy conscientes, pues de lo contrario, no estaría en la Presidencia de la República o lo tendrían “boquiabajeado”.

“Tendría que sacar el pañuelito blanco para negociar y la autoridad se convertiría en un florero y chantajeada”, declaró.

