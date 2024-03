El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe estar muy atentos porque podría haber alguna “inestabilidad”, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, empero confió en la fortaleza de la economía mexicana.

“Hay que estar pendientes con el nuevo gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo gobierno, por algunos cambios que puedan llevar a cabo, eso sí puede significar alguna inestabilidad, no necesariamente, porque también no está mal la economía en Estados Unidos”.

En conferencia de prensa, el Mandatario destacó que están bien las inversiones y las ganancias, no se ve ningún riesgo.

“Pienso que antes de las elecciones en Estados Unidos, no hay ningún riesgo, no se avizora ninguna tempestad. Pasando las elecciones, es otra cosa, con el nuevo gobierno, pero no necesariamente, tiene que haber inestabilidad económica, financiera. Entonces, aquí no pasa nada”.

En noviembre próximo los estadounidenses elegirán a su próximo Presidente, donde los aspirantes Joe Biden por el Partido Demócrata, y el republicano, Donald Trump, buscan su segundo mandato.

