Los votantes estadounidenses dudan del liderazgo del presidente Joe Biden y prefieren al exmandatario Donald Trump, de acuerdo con una encuesta del The New York Times y el Siena College. Sólo uno de cada cuatro votantes cree que el país va en la dirección correcta, indica el sondeo.

Además, según la encuesta nacional de votantes registrados, el demócrata está, con 43%, por detrás del republicano, que tiene 48%.

Más del doble de votantes creen que las políticas de Biden los han perjudicado personalmente que los que creen que les han ayudado. La mayoría piensa que la economía está en malas condiciones. Y la proporción de votantes que desaprueban firmemente el manejo de su trabajo por parte de Biden ha alcanzado el 47%, más que en las encuestas del Times/Siena en cualquier momento de su presidencia.

Lee también: Trump intensifica su retórica sobre inmigración afirmando que Biden "intenta derrocar a EU"

Las advertencias para el mandatario

La encuesta ofrece una serie de señales de advertencia para el presidente sobre las debilidades dentro de la coalición demócrata, incluso entre las mujeres, los votantes afroestadounidenses y los latinos. Hasta ahora, es Trump quien ha unificado mejor a su partido, incluso en medio de una contienda primaria en curso, señala el sondeo.

En 2020, Biden ganó 92% del voto afroestadounidense y 59% del apoyo hispano, según Pew Research. Trump obtuvo sólo 8% del voto afroestadounidense en 2020 y 38% del voto hispano, encontró Pew.

Presidente Joe Biden. Foto: AP

En general, en 2020, el presidente Biden ganó 72% de los apoyos no blancos sin un título universitario. Ahora, Biden sólo cuenta con el apoyo del 47% de ese sector, una estrecha ventaja sobre Trump, que obtuvo 41%, según la encuesta.

Las cifras mostraron que Trump logró avances radicales más allá de sus bases tradicionales de apoyo de los hombres blancos. Trump atrajo al 23% de los votantes negros, un grupo demográfico que los republicanos normalmente nunca ganan más de un dígito; el apoyo a Biden entre los votantes negros fue del 66%.

Lee también Jill Biden critica a Trump por "devaluar la existencia" de las mujeres y "faltarle el respeto" a sus logros

"Los demócratas tienen que preocuparse"

“La gran conclusión para los demócratas es que tienen que preocuparse y van a hacer todo lo que puedan: mantener a Trump fuera de las urnas o juzgarlo en los tribunales. No los subestimen”, dijo a The New York Post el representante Jeff Van Drew (republicano por Nueva Jersey).

Trump sigue siendo impopular (sólo 43% de los estadounidenses lo ve con buenos ojos), pero Biden tiene una consideración aún menor, con sólo 38% de aprobación entre los votantes.

"Es muy alarmante para Biden", dijo la encuestadora Carly Cooperman. “Trump ha podido mantener unida su coalición, mientras que la de Biden se está desmoronando. De la encuesta se desprende muy claramente que la gente está muy descontenta con el estado del país”.

Lee también: Trump gana en los caucus de Missouri, Michigan e Idaho y se acerca a la candidatura presidencial

Biden ha recorrido los primeros estados nominados con sólo una oposición nominal. Pero la encuesta mostró que los demócratas siguen profundamente divididos sobre la perspectiva de que Biden, de 81 años, lidere el partido nuevamente. Aproximadamente la misma cantidad de votantes de las primarias demócratas dijeron que Biden no debería ser el nominado en 2024 como indicaron que debería serlo, con una oposición más fuerte entre los votantes menores de 45 años.

Además, la capacidad de Trump para consolidar la base republicana mejor de lo que Biden ha unificado la base de su propio partido se muestra claramente en el pensamiento actual de los votantes de 2020. Trump está ganando 97% de los que dicen que votaron por él hace cuatro años, y prácticamente ninguno de sus antiguos partidos dijo que votarán por Biden. En contraste, Biden está ganando sólo 83% de sus votantes de 2020, y 10% dice que ahora respalda a Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp