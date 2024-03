La Casa Blanca dio a conocer extractos del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente estadounidense, Joe Biden, dará esta noche en el Capitolio. Aborto, economía y defensa de la democracia resaltan como temas centrales.

En pleno debate en Estados Unidos sobre el creciente número de estados que adoptan políticas restrictivas con el derecho a la interrupción del embarazo, luego de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, aboliera Roe v. Wade, en junio de 2022, Biden señalará en su discurso, programado para las 21:00 horas locales, que "en su decisión de anular Roe contra Wade, la mayoría del Tribunal Supremo escribió: 'Las mujeres no carecen de poder electoral o político'. No es broma. Está claro que quienes se jactan de anular Roe v. Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres en Estados Unidos".

El mandatario hablará de cómo los y las estadounidenses convirtieron el tema del aborto en caballo de batalla en las elecciones que hubo en 2022 [de medio término] y 2023, y advertirá que "lo volverán a descubrir en 2024. Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a decidir, se lo prometo: Restableceré Roe contra Wade como ley del país de nuevo".

Biden llamó así a los estadounidenses a elegir un Congreso de mayoría demócrata en las elecciones de noviembre, que permita revivir la ley que protegía el derecho a la interrupción del embarazo y que, al ser anulada, ha dado vía libre a los estados a restringir ese derecho. Texas, Oklahoma y Alabama son claros ejemplos. Se prevé que durante su discurso, el mandatario también se refiera a la confusión que generó el Tribunal Supremo de Alabama cuando declaró en una sentencia que los embriones congelados fuera del útero son "niños" y que dañarlos podría acarrear sanciones legales, sembrando la duda de si convertía en delito las fertilizaciones in vitro.

De acuerdo con el extracto, un segundo elemento del discurso será el tema económico. "Llegué al cargo decidido a superar uno de los periodos más difíciles de la historia de nuestra nación. Y lo hemos conseguido. No sale en las noticias, pero en miles de ciudades y pueblos el pueblo estadounidense está escribiendo la mayor historia de remontada jamás contada. Contémosla aquí y ahora. La recuperación de Estados Unidos es construir un futuro de posibilidades estadounidenses, construir una economía desde el centro hacia fuera y desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, invertir en todo Estados Unidos, en todos los estadounidenses, para asegurarnos de que todos tengan una oportunidad justa y no dejemos a nadie atrás", dirá Biden.

Finalmente, en un mensaje directo a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, virtual candidato presidencial republicano, Biden hablará de la necesidad de defender la democracia y decir no al odio.

"Mi vida me ha enseñado a abrazar la libertad y la democracia. Un futuro basado en los valores fundamentales que han definido a Estados Unidos: honradez, decencia, dignidad, igualdad. A respetar a todo el mundo. A dar a todos una oportunidad justa. A no dar refugio al odio. Ahora bien, otras personas de mi edad ven una historia diferente: una historia americana de resentimiento, venganza y retribución. Yo no soy así".

Las encuestas muestran a Biden unos puntos por debajo de Trump. En este contexto, y con la edad del mandatario en contra (tiene 81 años), expertos consideran que este discurso de Biden será una oportunidad única para que el presidente se muestre como un líder fuerte, con la capacidad de dirigir otros cuatro años al país, y evidencias las consecuencias que una nueva administración Trump, con su discurso antiinmigrante, conservador, y señalado por una serie de delitos, traería a Estados Unidos.

Aunque la campaña apenas está comenzando, los expertos señalan que ni con todas sus giras tendrá Biden otra oportunidad como la de esta noche para hablar en cadena nacional a los estadounidenses.

En el extracto no se menciona el tema migratorio, aunque se prevé será otro elemento clave del discurso, dado que es una preocupación clave de los estadounidenses por los grandes flujos migratorios, y que Trump ha convertido en parte central de su campaña. Previamente se había informado que en su mensaje, Biden detallará un plan para crear un puerto temporal en Gaza que permita la llegada de ayuda humanitaria, en una franja devastada desde el inicio de la incursión israelí, desatada tras el ataque de la organización islamista Hamas en Israel, el 7 de octubre.

