Luego que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de oposición, prometiera que de llegar a la Presidencia cerrará las refinerías de Cadereyta, NL y de Tampico, Tamaulipas, y que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigiera el cierre también de la de Tula, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se cerrará ninguna.

En sus redes sociales, López Obrador destacó que el alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal Cantú, aseguró que defenderá la refinería de quienes buscan su cierre o reubicación.

En este sentido y en forma sarcástica, el Mandatario federal manifestó modo que "ya la libramos" porque no se cerrará ninguna, dado que, aclaró, la de Tampico no existe.

"Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe", escribió el Presidente.

En sus redes sociales, el presidente López Obrador llamó a recordar no solo al general la defensa que hizo del petróleo el general Lázaro Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: "No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros".

apr