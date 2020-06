AMLO insiste en su propuesta de energía, porque terminará con “saqueos”, dice

Xalapa, Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que seguirá en su propuesta en materia de energía porque con esto se terminará el saqueo, debido a que acusó que empresas privadas -en especial las de origen español- se convirtieron en monopolios que afectaron la hacienda pública.

“Se termina el saqueo. Las empresas particulares, no quiero generalizar, pero muchas empresas particulares y algunas, en especial las extranjeras, las españolas, abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que afectaron el interés nacional, la hacienda pública, tan es así que hay una empresa de estas que se llevó a trabajar a la secretaria de Energía. La empresa Repsol… No, Iberdrola, Repsol era otra favorita, pero esa era de otros tiempos, Iberdrola se llevó a la secretaria de Energía a trabajar y a un expresidente de consejero, a un expresidente de la República. Es una vergüenza. ¿Qué?, ¿en España pueden hacer eso?”.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 26-A, el titular del Ejecutivo federal aseguró que estas empresas veían a México como “tierra de conquista”, y reiteró que su gobierno garantiza que no habrá un aumento en el precio de la electricidad.

“Y vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para eso necesitamos ahorrar, que no haya corrupción, que no abusen estas empresas que le venden energía eléctrica a la CFE a precios elevadísimos, hasta con subsidio, lo que no sucede en ninguna parte del mundo”, dijo.

