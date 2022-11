En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a que asistan a la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

López Obrador enlistó 16 razones por las que sus seguidores deberían marchar junto a él, en el marco de sus cuatro años al frente de la Presidencia de México.

“Y aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso”, expresó López Obrador.

Las razones de López Obrador para la marcha:

1.- La marcha es para celebrar que ya no domina en México la oligarquía.

2.- La marcha es para celebrar que no se permite la corrupción.

3.- La marcha es para celebrar que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban.

4.- La marcha es para celebrar que tenemos finanzas públicas sanas.

5.- La marcha es para decir que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público.

6.- La marcha es para decir que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres.

7.- La marcha es para decir que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla.

8.- La marcha es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación.

9.- La marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia.

10.- La marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia.

11.- La marcha es para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25%.

12.- La marcha es para decir que van a seguir aumentando los salarios a los trabajadores.

13.- La marcha es para decir que 11 millones de jóvenes estudiantes de familias pobres reciben becas.

14.- La marcha es para decir que nos estamos ahorrando 50 mil millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información.

15.- La marcha es para decir que hay esperanzas, que hay felicidad en nuestro pueblo.

16.- La marcha es para decir que, a pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y se acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones en el mundo.

“Para eso es la marcha”, dijo López Obrador.



