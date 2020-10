El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría dispuesto a dejar el gobierno, si los mexicanos deciden que continúe la corrupción, y que la mayoría de la población siga viviendo en la pobreza y en el abandono, mientras unos cuantos viven colmados de atenciones.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que para él es un “timbre de orgullo” el encabezar un movimiento de transformación contra la corrupción, e indicó que mientras más lo golpean “más digno me siento”.

“Yo me siento orgullo de lo que hago, es un timbre de orgullo estar encabezando un movimiento para desterrar la corrupción de México y entre más golpean más digno me siento. Si es por eso, adelante, aceptó todos los desafíos, todos los retos, hasta dejar el gobierno, si el pueblo dice `queremos que continúe la corrupción´,`nos gusta, somos partidarios del masoquismo´, `nos gusta que nos roben, que sigan habiendo unos cuantos que vivan colmados de atenciones y la mayoría en la pobreza, en el abandono, en la marginación, ¿ eso queremos?", dijo.

“Si eso queremos, yo les diría `sigan su camino, ahí nos vemos´. Afortunadamente el pueblo de México lo que quiere es un cambio”.

En este sentido, en Palacio Nacional, el mandatario señaló que la palabra “cambio” fue usado en años anteriores por políticos para engañar a la población, pues ofrecían un cambio pero llegaron a hacer los mismos actos de corrupción.

“¿Se acuerdan cómo usaban la palabra “cambio? ¿Cuánto engañaron con eso? desgastaron la palabra “cambio” porque para todo era cambio, y llegaron a hacer lo mismo los que ofrecían el cambio, pues ahora no. Yo creo que por eso, no nos pusieron tantos obstáculos, porque cuando hablamos de cambio, iba a ser lo mismo, pero yo siempre hablé de cambio verdadero, de modo de que no engaños a nadie. Esto va a seguir adelante”, agregó.

