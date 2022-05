AMLO. Están esperando que me vaya en 2024 para que regrese la “pandilla de rufianes” que gobernaba

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay quienes están esperando que termine su gobierno para que regrese “la pandilla de rufianes” que gobernaba en el pasado, pero, afirmó, están equivocados porque, el pueblo no quiere que siga el saqueo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno tiene un plan que ya está implementando para proteger los bienes de la nación porque si no lo hacemos, acusó, “se los van a robar todo”.

“Algunos están esperando que yo me vaya, porque están haciendo el cálculo, -creo que equivocado- de que va a regresar la pandilla de rufianes que gobernaba y se van a equivocar porque ya no será así, porque el pueblo ya no quiere que siga el saqueo.

“Pero de todas maneras vamos dejar protegido el país, vamos a buscar la forma de que ya no sigan entregando concesiones para la minería, ya protegimos el litio, pero queremos crear la institución encargada de ese propósito, la ley reglamentaria”, declaró en Palacio Nacional.

maot