AMLO está al nivel de Jesucristo, Mahatma Gandhi, Luther King y Mandela: Antonio Attolini

Este lunes en una nueva emisión de “Tragaluz”, programa emitido por Latinus, Fernando del Collado entrevistó a Antonio Attolini, quien busca ser diputado federal del distrito V por Torreón.

Antonio Attolini, “orgullosísimo militante de Morena” y defensor de la Cuarta Transformación, comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela e incluso a Jesucristo.

“Quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande, podría parecerse a los más grandes líderes de la historia, en eso quizá sí se parezca.”

“Por su puesto a Jesuscristo, a Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel”, aseguró.

Desde el inicio de la entrevista, Attolini Murra aseguró que no necesitó autorización de Palacio Nacional para asistir al programa, ni le dijeron qué decir o callar.

También lee: Antonio Attolini se gana las burlas por usar slogan de "Game of Thrones"

A lo largo del programa, el exaspirante a la Secretaría General de Morena se expresó de forma positiva hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo respetar y admirar.

“(AMLO) Se ha hecho así mismo teniendo como referencia a los grandes líderes del país, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo, pues él está encabezando un proyecto y le llama la Cuarta Transformación no de manera gratuita”.

“No ha habido en este país un líder social que le dedique tanto tiempo de su vida a pensar en lo demás”.

Tras negar ser corrupto y que en Morena se vendan candidaturas, Antonio Attolini dijo:

“(AMLO) Me ha mirado a los ojos y le he agradecido por toda su lucha”

Agregó que a sus casi 31 años no teme al ridículo, además aseguró que no le gusta ser catalogado como una persona "influencer".

“No, es justamente la consideración más importante de un político, no tenerle miedo al ridículo […] No se trata de uno mismo en política no se defiende el ego, se defiende un proyecto y quizá pueda hacer el ridículo, pero no es lo más importante”.

"Yo no cobro mis tuits, no me gusta eso del influencerismo".

Ve aquí la transmisión completa de Tragaluz con Fernando del Collado:

rmlgv