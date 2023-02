AMLO: Es importante saberse retirar a tiempo para que después no me crean por “estar chocheando”

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que es importante saberse retirar a tiempo para que después no le crean porque “ya está chocheando”.

Al hablar de la partida secreta en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador contó que la periodista Carmen Aristegui, “que ya no habla de estas cosas”, le hizo una entrevista al fallecido expresidente Miguel de la Madrid, quien habló del tema.

“Y él habla de la partida secreta, nada más que se retractó porque lo convencieron; ya estaba grande y firmó una carta de que todo lo que había dicho no era cierto porque él ya no estaba bien de sus facultades mentales.

“¡No, eso fue una cosa tremenda porque tuvo que ver con la familia. Yo por eso me quiero retirar porque no quiero que ninguno, ya estando grande, diga: ‘no, ya está chocheando y no le crean’. No, ya es importante saberse retirar a tiempo”, expresó López Obrador.

"Está por mí", dice AMLO sobre ministra Norma Piña, presidenta de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está en ese cargo por él.

López Obrador señaló que antes, el presidente del Máximo Tribunal era elegido por el Ejecutivo federal, algo que, afirmó, ya no ocurre.

“La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo.



