El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un momento definitorio para limpiar al país de corrupción, por lo que si se hace justicia y se va de fondo en los casos Lozoya y García Luna, México podría ser ejemplo mundial, pero advirtió que Emilio Lozoya Austin "no está diciendo todo" en la denuncia que presentó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la FGR, el Poder Judicial y el pueblo entero”.

Y agregó: “Es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país, para acabar con la peste de la corrupción y no pienso que el fiscal Alejandro Gertz Manero vaya a dejar de cumplir con sus responsabilidades”.

En un video difundido en sus redes sociales, el Ejecutivo federal mostró una copia de la denuncia que presentó Lozoya Austin, exdirector de Pemex a la Fiscalía General de la República (FGR), y la cual señaló que debería de ser de “lectura obligada” puesto que “es fuertísimo, muestra toda la red de complicidades, componendas, de cómo operaban el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y nunca se había visto algo así. Fue un saqueo sin límite, sin recato alguno".

Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero.https://t.co/pwD79BkKY8 pic.twitter.com/VU6IzlSYJQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 22, 2020

Desde Palacio Nacional, el presidente aseguró que esta semana fue muy importante porque se filtró y se dio a conocer la denuncia de Lozoya Austin en la que implica a varios funcionarios públicos, legisladores, así como empresarios en casos de corrupción, “como nunca se había visto“.

También lee: Esta es la denuncia completa de Emilio Lozoya ante la FGR

Tras detallar cómo se realizó el contrato de Etileno XXI, al cual tachó de leonino, así como la compra de la planta chatarra a Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente aseguró que el exdirector de Pemex no esta diciendo todo”

“El señor Lozoya no esta diciendo todo, hay otra planta también de fertilizantes que se adquirió también con crédito de Nacional Financiera, del Banco de Comerció Exterior, otra planta de fertilizantes, también con cargo a Pemex, se tiene una deuda de 8 mil millones de pesos.

“Todo esto lo denuncia, no todo, esta misma planta de fertilizantes, no se menciona aquí y el señor Lozoya era director de Pemex, pero ya hay ahora si que materia para ir al fondo”, agregó.

López Obrador dijo que Lozoya “acusa a diestra y siniestra”; están como 70 personas implicadas, entre ellos tres ex presidentes, Carlos Salinas -como cabildero o gestor del PAN; a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a, Secretarios de Hacienda, a otros funcionarios.

“Hace una denuncia de entrega de sobornos por recibir sobornos a senadores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética y señala muchas cosas. Hay cosas que se tiene que demostrar desde luego, todo se debe de probar, no se puede acusar sin pruebas”



Asimismo dijo: “Estoy seguro que va ir a fondo, desde luego sin venganzas, es justicia no venganza, y en el marco de la legalidad. No juicios sumarios, no castigar sin pruebas, y que no haya también, y esto en general, linchamientos políticos”.

El presidente López Obrador detalló que en la denuncia que presentó en abril pasado Emilio Lozoya ante la FGR y que se filtró el miércoles pasado se denuncian cosas que calificó como “anecdóticas”.

“Y hasta de risa, si no fuese tan serio, como que mandaron al señor Lozoya entregar una bolsa a una periodista, una bolsa de lujo de 100 mil pesos o que le regalaron al presidente Peña un Ferrari, este regalo se lo hizo un exgobernador (Javier Duarte, exgobernador de Veracruz). esto hay que probarlo”

Y agregó: “También lo de dinero que se ve en un video, que se entrega a funcionarios o trabajadores del PAN del Senado, se implica a senadores del PAN que aprobaron la reforma energética”.

El mandatario indicó que la corrupción en México viene de tiempo atrás, pero aseguró que lo que sucedió en el periodo neoliberal, “no tiene precedentes, es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de Mexico”

“Siempre he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo, pero con mucho en cuanto a corrupción. Privatizaron bienes públicos, se apoderaron del gobierno, secuestraron al gobierno para hacer jugosos negocios privados, malos negocios para la nación, pero muy buenos negocios para un grupo.

“De modo que el anterior director de Pemex, el señor Lozoya, decidió hablar porque es acusado de corrupción y decidió solicitar protección a cambio de hablar de decir todo lo que él hizo y sabía y también lo que hicieron otros durante el tiempo en le que fue director de Pemex, en el sexenio pasado, aunque no solo habla de lo que se hizo en el sexenio pasado, también de lo que se heredó del anterior gobierno, del gobierno de Felipe Calderón”, concluyó.

kl