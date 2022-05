AMLO. El pueblo sabe lo que no quiere y “se cansa de tanta pinche transa”

En la víspera de las elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Durango y Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo sabe perfectamente lo que no quiere como la corrupción, los políticos “fantoches” y “se cansa de tanta pinche transa”.

“Decía un maestro, a lo mejor el pueblo no tiene del todo claro lo que quiere, pero tiene perfectamente claro lo que no quiere: ya la gente no quiere corrupción, no quiere cacicazgos, impunidad, injusticias, racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches, nada de eso, el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que lo que más le importa en los próximos comicios es que los ciudadanos participen y que haya elecciones pacíficas y limpias.

“Lo que hay que buscar, eso es lo que me importa más, es que la gente participe y que las elecciones transcurran de manera pacífica, que se respete el voto, que no haya fraude electoral, que las elecciones sean limpias y libres, eso es lo más importante, y hay que tenerle mucha confianza al pueblo, siempre lo he dicho el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”.

Sobre las denuncias presentadas por la oposición en contra de las tres “corcholatas presidenciales” –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, por asistir en eventos de campaña de los candidatos de Morena, el Mandatario dijo que los partidos están en lo suyo.

“No deja de haber nerviosismo y los partidos pues están en lo suyo y habrán denuncias”, señaló.

