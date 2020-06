Al advertir que el coronavirus es “muy traicionero y nos anda rondando”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza tres posibles rutas para su próximo gira de trabajo al interior de la República.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que se cuida y toma todas las medidas de salud, por lo que esperará a la recomendación de los médicos para elegir los lugares y las rutas con el objeto de continuar con sus recorridos por el país.

En la primera ruta, en la cual no se alejaría tanto de la capital del país, tiene contemplado visitar Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y los traslados serían por tierra.

La segunda opción, explicó, se alejaría un poco más de la ciudad de México, sin tomar un avión, y recorrería Tepic, Nayarit; Mazatlán, Sinaloa; Durango, Zacatecas, San Luis Potosí.

Mientras que la tercera ruta, que si requeriría tomar avión, viajaría a Tepic, Nayarit; Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte, “es otra y estoy viendo que es lo más conveniente”.

Dijo que mañana jueves por noche tendrá una reunión con las autoridades de salud para analizar el comportamiento de la pandemia y la valoración de llevar a cabo su gira.

El lunes pasado, a su regreso de una gira de trabajo de ocho días por el sureste del país, el presidente López Obrador dijo que no se haría la prueba para Covid-19, luego de que el director del IMSS dio positivo y lo acompañó en su conferencia matutina en Villahermosa, Tabasco.

Encuentro con Donald Trump está en veremos

El presidente López Obrador informó que la Organización de las Naciones Unidas notificó a los jefes de Estado que, por primera vez en la historia del organismo y debido a la pandemia del coronavirus, la Asamblea General planteada para septiembre ha sido suspendida, por lo que su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, está "en veremos", y no descarta que pueda llevarse a cabo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que debido a las complicaciones por la pandemia del Covid-19 se buscará que haya algún tipo de comunicación con el presidente de la Unión Americana y esta puede ser por teléfono.

“La ONU está planteando por primera vez que no haya encuentro de jefes de Estado en Nueva York en septiembre, van a suspender, es posible, la vista de los jefes de Estado, ya nos han notificado. De por si yo todavía no decidía, porque no quiero viajar mucho.

"Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, si hacemos bien las cosas aquí, nos respetan afuera, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Ya tocamos fondo y vamos para arriba: AMLO

Antes, el presidente López Obrador aseguró que ya tocamos fondo en la crisis económica provocada por el coronavirus y ahora México va para arriba.

Durante su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que algunos analistas hablan que la crisis será como una L, que caímos y vamos a estar en el fondo por un tiempo.

"Mi pronóstico es que será una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba”.

