El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no solicitaría que se prohíba la red social china TikTok en México, como ocurre actualmente en Estados Unidos.

“Aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa, no tenemos ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas, no prohibimos. Prohibido, prohibir”, refirió durante su conferencia de prensa.

Director de TikTok comparece en Congreso de EU

En estos días, el director ejecutivo de la aplicación Tik Tok, Shou Zi Chew, ha comparecido en el Congreso de Estados Unidos para explicar los mecanismos que tiene para garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios estadounidenses.

No obstante, los empleados del gobierno tienen prohibido descargar la aplicación de la red social, desde hace unas semanas.

Incluso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Tik Tok supone una "amenaza" para la seguridad nacional de su país.

Con información de Alberto Morales

