El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que impugnarán la decisión del ministro de la Corte, Javier Laynez, quien frenó la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, y dijo que si es rechazada, aplicarán un “Plan C”, que es llamar a no votar por el bloque conservador.

“Vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral, ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, que no se vote por bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que ese plan C ya se aplicó en la elección presidencial de 2018, y fue el pueblo el que dijo “basta” e inició la transformación.

El Presidente dijo que impugnarán la decisión del ministro Laynez porque se extralimitó y anuló una decisión tomada por el Poder Legislativo.

“Este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula, puede haber interpretaciones a la constitución y a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, declaró.

Criticó que en el fondo, más allá de un asunto jurídico y político, se trata de un tema mercantil porque lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.

“A eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con la constitución, en el artículo 127, y así como le hizo este ministro, no sé si el mismo u otro empezaron a otorgar amparos, para que otros de instituciones autonomías del pueblo, no se los grupos de poder, bueno los mismos ministros violan la construcción, porque todos ganan más que el Presidente”, indicó López Obrador.

