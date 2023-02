AMLO desconoce videoescandalos de presunta corrupción de funcionarios de Campeche

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha visto los videos en donde se observa a funcionarios de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recibir fajos de billetes, pero afirmó que sus adversarios buscan igualar a su gobierno y movimiento con actos de corrupción en sexenios pasados y “es echar porquería al ventilador”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que sus opositores buscan encontrar actos de corrupción pero no han podido.

“No conozco el video, pero habría que verlo, hay desde luego mucho interés de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador, es decir `todos son iguales´, eso ya lo hemos padecido, `todos son iguales´ y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador tratan..., búsquenle, no, no. A mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto, si por eso he resistido ,sino ya me hubiesen hecho minilla de peje. No pueden, por eso".

“El problema de los conservadores es que son muy ambiciosos, muy corruptos, los desquicia el dinero, su dios verdadero es el dinero, eso lo decía el cura Hidalgo. ustedes les decía a quienes lo estaba excomulgando, tiene como único dios al dinero y siempre estamos aquí hablamos de que se tiene que purificar la vida publica, llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública y hacer a un lado ese estilo de vida que han venido imponiendo en donde lo importante es lo material: la ropa fina, las lajas, los autos último modelos, las residencias, los departamentos de lujo”, dijo

