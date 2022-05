El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que en algunos domicilios de Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México se colocaron mantas que dicen “En este hogar defendemos al INE” luego de que presentoó su iniciativa de reforma electoral.

“¿De qué lo defienden? Si el INE no va a desaparecer, a lo mejor cambia de nombre, pero tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Pero tiene que ser manejado por mujeres y hombres honestos, íntegros, porque no existe eso, no ha existido”, aseguró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que los avances que se han logrado en materia democrática se deben al pueblo y no a los funcionarios, ni a los institutos electorales.

Lee también Pese a “campaña de descalificación”, la confianza en el INE se mantiene, asegura Lorenzo Córdova

Por ello, insistió, su reforma es para poner en correspondencia la vocación democrática del pueblo con instituciones honesta, rectas, que verdaderamente actuén con imparcialidad.

Recordó que tanto el INE como el Tribunal Electoral le quitaron candidaturas a Morena en Guerrero y Michoacán por no haber reportado gastos por 30 mil pesos.

“Y se sabe de un dirigente –Alejandro Moreno Cárdenas (PRI)– recibió de un empresario no sé cuantos millones, y el INE no dice nada, nada, ni el Tribunal, y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia y si no son cuestiones que se deben de seguir de oficio, entonces ¿qué autoridades hay?”.

Lee también Denuncia PRI a Adán Augusto, Ebrard y Sheinbaum ante el INE por intervención electoral

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jabf