AMLO contempla presentar iniciativa para consulta sobre juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está en espera de que ciudadanos reúnan las firmas o que la Cámara de Diputados o en el Senado presenten iniciativas para que se lleve a cabo una consulta ciudadana, por lo que contempla que en caso de que éstos no presenten esta iniciativa, él lo hará antes del 15 de septiembre, día límite que marca la ley.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en la consulta ciudadana se le preguntará a la gente que -dentro del marco de la ley, sin procedimientos extrajudiciales o con juicios sumarios- considera necesario que se inicien investigaciones contra los expresidentes por presuntos actos de corrupción.

“Tenemos hasta el martes de la semana próxima, aunque podríamos hacerlo antes, estoy valorando cómo los ciudadanos están participando en el acopio de firmas, hay en efecto mucha gente que está recogiendo las firmas, voy a esperar la iniciativa de las Cámaras y en su caso, voy a presentar la solicitud antes del 15 (de septiembre), pero todavía hay tiempo para que se lleve a cabo una consulta ciudadana, de conformidad con la ley, como parte de la democracia participativa.

“Esto dedicado a que se le pegunte a la gente si de conformidad con los procedimientos legales establecidos, no con mecanismos o procedimientos extrajudiciales, no con juicios sumarios, sino de conformidad con la ley, con respecto al debido proceso se considera necesario o no el que se procesen, se inicien investigaciones contra los expresidentes de la República.

Eso es lo que se podría preguntarse y que la gente decida si lo considera necesario o no”, agregó en Palacio Nacional.

