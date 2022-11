AMLO celebra que en elecciones de EU no hayan ocurrido situaciones “de mayor desequilibrio”

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en los resultados, todavía preliminares, de las elecciones intermedias en Estados Unidos no haya habido una situación de “mayor desequilibrio”.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el gobierno mexicano no tiene ningún problema con los dos partidos de la Unión Americana -Partido Republicano y Partido Demócrata – y hay buenas relaciones.

“Ayer se empezaron a dar a conocer los resultados electorales, es interesante porque se pronosticaba que los republicanos iban a avanzar más. Sí, han avanzado, ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, pero en el caso del Senado hay prácticamente un empate, queda igual que como estaba, va a quedar igual. En el caso de los republicanos ya están proyectando (para candidatos presidenciales) al (gobernador) de Florida (Ron) DeSantis y el presidente Trump, o sea, son los dos. Nosotros nos llevamos bien, la verdad, muy bien con el expresidente Trump porque fue respetuoso con nosotros y muy bien con el presidente Biden porque además de respetuoso es una buena persona. Tenemos afecto".

También lee: Con sus remesas, los migrantes nos están "sacando del hoyo", afirma AMLO

“No me quiero meter en eso (en resultados de elecciones), pero bueno, yo celebro que no haya habido una situación de mayor desequilibrio (...) celebro que hay equilibrios y no tenemos ninguno problema con los dos partidos, hay buenas relaciones”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que en las elecciones presidenciales de 2016, el entonces gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens declaró “de forma irresponsable” que si ganaba Donald Trump en México habría un huracán categoría 5.

“Me estoy acordando de Carstens, cuando se metían, que no querían al candidato Trump, siendo gobernador del Banco de México, fíjense lo irresponsable: declaró una semana antes de las elecciones, cuando la señora Clinton contra el presidente Trump y aquí tomaron partido, se pusieron en la Cámara de Diputados camisetas a favor de la señora Clinton, Hillary, y hasta música mexicana, televisoras, pero lo peor es que el gobernador del Banco de México declara cinco días antes de la elección fíjense lo irresponsable, que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán categoría 5.

“Resulta que gana Trump y yo salí - era yo opositor – a las 7:00 de la noche a decir que no va a pasar nada porque había la preocupación de que se generara una crisis, aun transitoria, en lo financiero y no pasó nada, pero sí acaso había de estar pendientes, porque si era así una victoria aplastante del Partido Republicano podía reflejarse en lo económico, en lo financiero y sí tener una repercusión en México. Afortunadamente y celebro que hay equilibrios y no tenemos ningún problema con los dos partidos, hay buenas relaciones”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om