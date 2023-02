AMLO celebra instalación de Tesla en México… pero no en Nuevo León y sí cerca del AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la intención de Elon Musk, dueño de Tesla, de instalar una planta en México, pero aclaró que esta se debe de instalar en un estado que no tenga problemas de abasto de agua, como ocurre en Nuevo León.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que una opción para que instale la planta de Tesla podría ser en el estado de Hidalgo, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el sureste del país en donde, afirmó, está el 70% de toda el agua del país.

“Es una muy buena noticia, nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar, está entre los tres países con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de empresas (…) Entonces celebramos que esta decisión de que lleguen estas inversiones a industria automotriz, lo único que queremos hablar con esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento.

“Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico, y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León y ¿por qué le falta el agua? Es porque ha crecido mucho, no solo la industria. En consecuencia ha crecido mucho la población porque no es poner una planta y pueden decir `la planta consume muy poca agua o va utilizar agua que son tratadas´, sí pero los que van a trabajar en esas plantas, las familias que van a trabajar van a consumir agua.

“Entonces lo que queremos es hablar con las empresas, no solo en este caso, son en todos los casos para que tengan con mucha claridad la información sobre los recursos que tiene el país, recurso naturales, en particular donde tenemos agua, en este caso también energía eléctrica y otros servicios que son indispensables”, dijo.

“Desde su punto de vista, ¿entonces no se tendría que instalar esta planta en el estado de Nuevo León?”, se le preguntó.

“En donde se tenga agua, donde se tengan los servicios”, dijo.

“¿Nuevo León, no?”, se le insistió.

“En Nuevo León no hay agua”, respondió.

“El gobierno del estado insiste en que sí se va a instalar la planta en este punto”, se le señaló.

“El gobernador (Samuel García) está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta primero la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León estamos resolviendo el problema del abasto de la Zona Metropolitana de Monterrey con un acueducto de la presa El Cuchillo. Si nos va bien y toco madera, vamos a poder terminar este acueducto a mediados de este año y esto va a poder garantizar que no se padezca de agua como sucedió el año pasado”, indicó el Presidente.

AMLO pide actuar de manera responsable en colocación de planta de Tesla

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que Nuevo León puede tener condiciones para que se instale esta planta, como mano de obra calificada, pero no tiene agua, por lo que llamó a actuar de manera responsable y que esta planta se instale en donde haya agua, como en el sureste del país, donde está, afirmó, el 70% de toda el agua del país.

“Entonces tenemos que buscar opciones, alternativas y no actuar de manera irresponsable de decir 'sí hay condiciones muy favorables en Nuevo León, tienen mano de obra calificada, tiene técnicos, esta muy cerca de la frontera'. Sí, pero y le falta agua", agregó.

"¿Gusta usted la alternativa de las inmediaciones del AIFA para esta planta en particular?”, se le cuestionó.

“Podría ser una opción, aquí está el gobernador (Julio Menchaca) pero no solo es Hidalgo, el 70% del agua del país, hay que decirlo, está en el sureste, 70% de toda el agua del país”.

“¿Es otra opción del sureste para que se instale?”, se le continúo preguntando.

“Claro, desde siempre se ha propuesto el que se mantenga a la población, que se oriente el crecimiento poblacional hacia las costas, sobre todo del Golfo porque se tiene el agua. ¿Cuánto cuesta tener agua en la Ciudad de México, bueno traerla del Estado de México y de Michoacán? Entonces ¿por qué no descentralizamos el desarrollo?”, respondió.

Con información de Víctor Gamboa

