El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los medios de comunicación, de forma sarcástica, que se pasará lista en la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre, por su cuarto año de gobierno.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que en caso que no asistan los medios, no habrá “chayo”, ni frutsi, ni torta ni tamales de chamchamitos.

En el Salón Tesorería, López Obrador manifestó que “tienen que ir todos acarredados”.

“Ah, nada más no vaya a ser que no participen, eh, porque vamos a pasar lista. O sea, tienen que ir acarreados todos, porque entonces no va haber chayo.

“Si no van, tampoco va haber frutsi ni va haber torta, ni va haber moche ni chanchamitos”, dijo entre risas antes de retirarse para recibir al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

