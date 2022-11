AMLO. “Boric es libre de expresar y manifestar sus ideas” ante sus declaraciones por feminicidios en México

Luego de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó como “brutal” las estadísticas de feminicidios en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó entrar en polémica con el mandatario chileno y dijo que es libre de expresar y manifestar sus ideas.

“Respetamos mucho al presidente Boric, como a todos los presidentes, más en su caso que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para expresarse y manifestarse”.

Ayer en el Senado de la República legisladores de oposición colocaron sobre escaños letreros con el mensaje “nos faltan ellas” en la sesión donde participó el presidente Boric.

Lee más: "Brutal, cifra de feminicidios de México al día": Gabriel Boric llama a no normalizar violencia hacia mujeres

“Veo en sus pupitres (escaños) no un tema político, sino transversal con la frase ‘Nos faltan ellas’ y me imagino que tiene que ver con los feminicidios: 11 mujeres asesinadas todos los días acá en México, brutal. No naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, dijo Boric.

En conferencia de prensa, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente López Obrador señaló que su gobierno combate todos los delitos de agresiones contra este sector de la población, así como los feminicidios.

“Hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad, en el caso de los feminicidios hace poco se informó cómo vamos avanzando”.

Lee más: Diputados piden licencia para viajar a España a Reunión Interparlamentaria

“Cuando llegamos al gobierno no había una clasificación como tal de este delito, se consideraban homicidios y ya en todos los estados Ministerios Públicos, jueces ya clasifican esta forma de violencia este delito como feminicidio”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot