AMLO: Biden está cumpliendo con no construir muro, como lo hicieron los Bush, Obama, Clinton y Trump

Al destacar un aumento al comercio bilateral con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió que el mandatario estadounidense, Joe Biden, no ha construido un muro fronterizo con México, como lo hicieron los Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador hizo referencia al cuestionamiento que le hicieron sobre las declaraciones del embajador de EU en México, Ken Salazar, sobre la supuesta construcción de un muro en el Istmo.

“Si el presidente Biden se comprometió a no construir el muro en la frontera, cómo es que no solo se trata de la frontera, sino nos lo quiere construir aquí, si el Istmo es de los oaxaqueños, de los veracruzanos, de los zapotecos, de los istmeños, de los mexicanos. Entonces hay cosas que no se negocian, la dignidad, la soberanía, la justicia, la democracia, eso no, de ninguna manera”, dijo López Obrador.

“Tan es falso, que el presidente Biden está cumpliendo con no construir muro como lo hicieron otros presidentes”, agregó al mostrar los kilómetros que se construyeron en las administraciones de exmandatarios de Estados Unidos.





