El presidente Andrés Manuel López Obrador auguró que el próximo año sus opositores conservadores se van a radicalizar, y “se van a lanzar más fuerte”; ante esto, indicó que se tiene que enfrentar con las tres “P”: paciencia, prudencia y presencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que sus opositores no tienen razones de peso para su radicalización, ni autoridad moral.

“Se van a radicalizar los conservadores, se van lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres P. ¿Y qué da la presencia? pues el estar informando.

“Y no tienen elementos y no tienen razones de peso para no ser tan radical y decir que no tienen razones de peso, no tiene autoridad moral, porque todos los de una o otra forma, formaron parte de la corrupción que imperaba en el país”, dijo.

Luis Carlos Rodríguez

