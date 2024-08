El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el nombramiento de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) es una facultad exclusiva de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

“No me corresponde, eso es una facultad de la presidenta electa”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 8 de agosto en Palacio Nacional.

Destacó que su sucesora en la Presidencia de la República tiene muchas opciones y muchas posibilidades, porque es muy buena la dirección y están bien formados los mandos, tanto en Semar como en la Sedena.

Lee también “Los Chapitos” acordaron con EU entrega de Joaquín Guzmán para beneficiar a Ovidio: Rosa Icela Rodríguez

“Son una garantía, tanto los almirantes como los generales de división, y a ella le corresponde decir”, dijo.

Recordó que cuando fue electo como presidente de México, él tomó la decisión y sólo le informó al entonces presidente Enrique Peña Nieto (PRI) para que instruyera a los entonces secretarios de Defensa y Marina que haría una “auscultación” para buscar a los más idóneos.

“Lo tengo que decir, creo que es obvio, no está de más repetir: No me equivoqué, los dos secretarios de Defensa Nacional (general Luis Cresencio Sandoval) y de la Marina (almirante José Rafael Ojeda Durán), de primera, profesionales, trabajadores, leales, incorruptibles. Me han ayudado mucho”, declaró.

Confió en que Sheinbaum haga su elección y que no tendrá ningún problema para ello porque tiene mucha experiencia y hay que esperar.

Lee también No vamos a ceder a chantajes, advierte AMLO a ejidatarios que mantienen bloqueo en la autopista México-Puebla

“Ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos y está muy bien. Yo también hice lo mismo, dejé al final los dos nombramientos Defensa y Marina. Hay tiempo, faltan como 40 días, ya hasta perdí la cuenta, pero tiene que estar antes”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul