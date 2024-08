El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Gabinete la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Si (hay confianza), fue buen secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y aunque no lo es todo, en política, cuentan los resultados”.

Destacó que como cuando Sheinbuam fue Jefa de Gobierno y García Harfuch estuvo al frente de la policía capitalina fue cuando más bajaron los índices delictivos.

“Ahí está 50% menos en homicidios, robo de vehículos, esto bajó muchísimo, miren de más de 100 a 12, por eso se ha avanzado mucho en la ciudad, robo de vehículo con violencia bajo más, es de las ciudades del mundo más seguras, por eso están llegando a vivir (extranjeros)”.

El Mandatario se reunió ayer por primera vez con García Harfuch, quien a partir del próximo 1 de octubre se encargará de toda la estrategia de seguridad en el país.

El presidente López Obrador dijo que en su encuentro se revisó la estrategia de seguridad donde la idea central es atender las causas que originan la violencia.

“Primero es atender las causas, atender a la gente, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que no se desintegren las familias, que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad, que haya perseverancia, que no haya impunidad, en fin todo eso”.





















