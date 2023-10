El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México, sino al contrario, lo perjudica.

En medio del recorte de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, el jefe del Ejecutivo federal acusó que este Poder está al servicio de una “minoría rapaz” al servicio de la oligarquía y no de la mayoría del pueblo.

“Hay que preguntarnos, ¿en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México.

"Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligárquica, no de la mayoría del pueblo”, dijo.

El Mandatario federal acusó que en sexenios pasados no hubo ningún acto del Poder Judicial en beneficio del pueblo, y en cambio, afirmó, muchas decisiones de este poder fueron en contra del pueblo, como, ejemplificó, no permitir la consulta popular en la Reforma Energética, la privatización de las pensiones o en el caso del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo en 2009, donde fallecieron 49 niños y 106 heridos.

“Yo soy un damnificado también de los del Poder Judicial. También me destituyeron cuando no quería que participara como candidato a la Presidencia. Era jefe de Gobierno (de la Ciudad de México) y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que yo había violado un amparo.

“Y lo más interesante de entonces, lo más vil, cínico, es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República por consigna de (Vicente) Fox y al día siguiente que presenta la denuncia por desafuero, la Procuraduría sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte - empezando por su presidente Mariano Azuela- respaldando al Ejecutivo como si fuesen apéndices, como si fuesen parte del Poder Ejecutivo como eran antes de que estaban complemente subordinados”, declaró.









































