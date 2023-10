La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa del diputado Ignacio Mier, por la que se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que permitirá reintegrar a la tesorería de la federación un total de 15 mil millones de pesos.

Se avaló por 30 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 21 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC.

Al inicio de la discusión, las bancadas del PRI y del PAN pidieron que la Comisión se excusara del debate y se retirara del orden del día, al considerar que no se tenía competencia pues la propuesta no implica modificación a la Ley de Presupuesto, a la Ley de Disciplina Financiera, e incluso a la Ley de Austeridad Republicana, “por lo que no se tiene competencia para el análisis de esta iniciativa”.

Sesión de la comisión de presupuesto y cuenta pública que preside el diputado por Morena, Erasmo Gonzalez. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

“En consecuencia, esto es motivo de conocimiento de otra comisión, de la Comisión de Justicia y en su caso una opinión de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, nosotros no tendríamos que estar conociendo de este asunto por lo que le pediría solicitar excusarnos de este debate”, solicitó la diputada Carolina Viggiano.

Derivado de lo anterior se sometió a votación retirar la propuesta, sin embargo, 27 legisladores de Morena y aliados rechazaron bajarla, lo que les permitió vencer a los 22 diputadas y diputados que pidieron excusarse.

El diputado Saúl Téllez, del PAN, dijo que para su bancada, la iniciativa de Ignacio Mier es una propuesta agresiva, que menoscaba el poder judicial y que implica la intromisión directa del poder legislativo en la autonomía de otro poder.

“No vamos a permitir que esta iniciativa atente en contra de la progresividad de los Derechos laborales de los trabajadores del poder judicial de la Federación”, aseveró el legislador albiazul.

En tanto, la diputada Leticia Zepeda, también del PAN, sostuvo que “es evidente que se busca debilitar el sistema de justicia de nuestro país por orden directa desde Palacio Nacional, ante el valor y la dignidad que han tenido alguna administración y ministros de votar en contra de las decisiones y reformas inconstitucionales del Presidente”.

En defensa del proyecto, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer advirtió que a pesar de que aún falta la votación en el pleno “los fideicomisos del Poder Judicial están en agonía y lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que les provee la oposición”: “Es una pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial de la Federación”.

La propuesta establece que todas las disponibilidades que existan en 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial “se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

Propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte, con un monto de 6 mil241.9 millones de pesos; seis más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones; y otros dos le corresponden al Tribunal Electoral, en los que tiene 15 millones 941 mil pesos.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado a la mesa directiva para su debate en el pleno.

