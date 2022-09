AMLO. Apoya propuesta del PRI para que Ejército siga en las calles hasta 2028

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en favor de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre (PRI) de ampliar hasta 9 años la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad e incluso planteó una consulta ciudadana para preguntarle a la gente la permanencia.

“Estaría bien que se ponga un tiempo, lo que está proponiendo el PRI, 10 años, ¿no?, 9 años… para que si en caso de que, no va a suceder toco madera ´para atrás los filders´... Está bien y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal, que se le pregunte a la gente una consulta popular”.

No obstante, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular señala que no podrán ser objeto de consulta popular: la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que en marzo de 2023, termina el periodo de gracia que tienen las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

El Mandatario llamó a los legisladores, incluidos a los del PAN, a que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente.

“Y que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda eso es hipocresía”.

El presidente abrió la posibilidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso para que se dé un plazo y haga otra una consulta que le pregunte a la gente: estás de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional quieres que siga dependiendo de (el Ejército) o que pase a la Secretaría de Seguridad Pública”.

