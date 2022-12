AMLO anuncia viaje en enero a Colombia; se busca redefinir política contra las drogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en enero de 2023 viajará a Colombia a una conferencia convocada por el presidente de ese país Gustavo Petro que tiene como objetivo redefinir en América Latina la política contra las drogas.

Aseguró que la fecha está por definirse, pero podría ser después del 9 y 10 de enero, luego de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

“El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales, la idea ese atender más lo preventivo el que se pueda evitar que la gente sobre todos los jóvenes por necesidad se dediquen a estas actividades ilícitas… me invitó, yo acepté y quedamos en reunirnos es probable que sea en Colombia el encuentro tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina y del Caribe”.

El presidente López Obrador dijo qué el próximo 14 de diciembre se encontrará con el presidente Petro en Lima, Perú, para la transferencia a ese país de la presidencia de la Alianza del Pacífico, y podrían definir una fecha.

“Esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden, pero si tenemos este ese compromiso con el presidente Gustavo Petro que es un gobernante muy responsable y a quien le tenemos mucha confianza”.

López Obrador aseguró que el problema de las drogas no se debe de abordar sólo con la visión de Estados Unidos si no verlo a partir de la visión de América Latina, esto no significa confrontarnos sino analizar cómo podríamos enfrentar este problema y sobre todo el que no haya violencia.

maot